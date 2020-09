Your browser does not support the video element.

VIDEO REUTERS, Premios MTV VMA Awards

Los MTV Video Music Awards 2020 se llevaron a cabo el pasado 30 de agosto y fue la primera gran entrega de premios en Estados Unidos en medio de la pandemia de coronavirus.

El covid-19 no opacó la gran celebración con todos los artistas que se hicieron presentes como Lady Gaga, Black Eyed Peas, The Weeknd, Ariana Grande, entre otros.