Dolor familiar y protesta de vecinos indignados.

El trágico hecho sucedió cerca de las 16:15 de este domingo cuando un niño de 6 años y sus padres esperaban el corte del semáforo para cruzar la ruta 21, a la altura del kilómetro 30 y en la intersección con la calle Soldado Sosa, en esa localidad del partido de La Matanza.

La familia quería cruzar la ruta para ir a una heladería, momento en el que pasaron los autos, de acuerdo con las evidencias, corriendo una picada y el Corsa impactó contra el Fox conducido por una mujer, que a su vez atropelló al niño y a sus padres.

El menor, llamado Taiel Contreras, murió en el acto, mientras que sus padres, Luciano Contreras sufrió fracturas en las piernas y la madre, Noelia Díaz, recibió traumatismos en distintas partes del cuerpo.

Con este marco, este lunes los vecinos de la zona, familiares y conocidos del niño fallecido, salieron a las calles en Laferrere para exigir justicia. CANAL 26 estuvo presente en el lugar.

Los padres y familiares del niño que ha fallecido tras la picada, solicitaron a la sociedad que por favor aporten pruebas para el esclarecimento del hecho, sobre todo si hay imágenes de alguna cámara de seguridad.

Declaraciones de la madre del niño fallecido.

"Mi hijo tenía una vida por delante", dijo dolida la madre de la víctima. "Se va a hacer Justicia", aseguró.

El conductor del Corsa fue detenido en el acto, mientras que el del Vento escapó y se mantuvo prófugo hasta el mediodía de este lunes. En tanto, vecinos de la zona protagonizaron una protesta por lo ocurrido en la que cortaron tanto la circulación por la ruta 21 como el servicio del ferrocarril Belgrano Sur.

Familiares exigen justicia.

Dos jóvenes fueron detenidos como acusados de haber participado en una "picada" que derivó en la muerte de un niño de 6 años, arrollado junto a sus padres, que resultaron heridos, mientras esperaban la luz verde de un semáforo para cruzar la ruta 21, en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere.

Uno de los detenidos es un joven de 22 años que fue detenido en el momento del hecho, en la tarde del domingo, y el otro recién pudo ser arrestado este mediodía, según confirmó la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa.

Protesta de vecinos indignados en Ruta 21.

La fiscal indicó que al último de los detenidos se logró llegar gracias a "innumerables testimonios que se recibieron hasta la madrugada" y detalló, que junto al otro sospechoso iban a ser imputados del delito de "homicidio simple con dolo eventual", que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión.