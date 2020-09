Marcelo Polino.

Marcelo Polino y Luciana Salazar tienen una gran amistad, al punto de que el periodista es el padrino de Matilda, la hija de la modelo. Y aunque hay varios misterios en torno al nacimiento de la bebé, nadie imaginaba que Polino guardara un secreto tan grande.

En el programa “Podemos Hablar”, precisamente era “Los que tuvieron que guardar un secreto por mucho tiempo". Cuando Marcelo Polino dio un paso al frente, Andy se entusiasmó: “Si Polino tiene un secreto, es muy bueno”, arriesgó el conductor. “Es muy bueno y es muy emotiva la historia”, comenzó a relatar el periodista. “Ustedes saben que yo soy el padrino de Matuilda, la hija de Luciana Salazar, que nació por un vientre subrogado, entonces cuando Luciana empezó a averiguar, y a hacer todos los trámites, para ver cómo se realizaba, un día me citó, y me dice, ‘Vamos a comer juntos Poli, pero a solas’”.

Luciana le confió un secreto, y le pidió que lo guardara: “’Tengo que contarte algo que sabe nada más que mi mamá: Voy a tener una hija, voy a tener un bebé’, me dijo y yo me quedé helado, porque no entendía bien lo que me estaba diciendo”, admitió Marcelo Polino. “Me cayó como una ficha de golpe. Y ahí me contó que había viajado a Estados Unidos y que habían subrogado un vientre… Lo sabían Martín Redrado, que era su pareja en ese momento, que la acompañó, su mamá y yo. Entonces fue como un secreto y no se podía decir nada”, recuerda.

Andy Kusnetzoff no se conformó con esta confesión, y quiso saber más: “Está claro, con el secreto que estás contando, que estás confirmando que Redrado es el padre”, arriesgó. “No, yo no estoy confirmando nada. Yo estoy diciendo que las personas que lo sabíamos éramos yo, su mamá y Redrado. Estoy diciendo quiénes lo sabíamos. Te dije que era emotivo, no me metas en un kilombo”, aclaró el periodista.