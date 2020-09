MANIFESTACIÓN POR TIERRAS TOMADAS EN PLAZA DE MAYO. CANAL 26.

Diferentes organizaciones sociales convergieron este lunes en la Plaza de Mayo en una curiosa manifestación en apoyo a las tomas de tierras en la Argentina. Cabe destacar que la usurpación de terrenos a lo largo y ancho del país es un tema que tiene en vilo a la sociedad toda y a las autoridades de cada distrito en donde se producen.

En horas de la tarde de hoy, un nutrido grupo de manifestantes pro toma de terrenos, se reunió frente a la Casa Rosada exigiendo al Gobierno respuestas al problema de la vivienda, un tema que crece en la Argentina y preocupa.

El disparador para esta protesta ha sido el anuncio de desalojo de los terrenos tomados en la localidad bonaerense de Guernica, aunque de todos modos el problema se ha hecho extensivo a otras partes del país.

Los manifestantes exigieron una respuesta concreta al problema habitacional en la Argentina.

