Rocío Marengo.

No hay dudas de que Rocío Marengo es la participante más polémica de "MasterChef Celebrity". Y luego de una semana intensa en la que recibió un duro llamado de atención por parte del jurado, la mediática volvió a hacer trampa.

Los participantes debían espiar por una ranura el interior de una caja y identificaban los ingredientes que había adentro, memorizarlos y luego anotarlos frente al jurado. Y el que más aciertos tuviera, se llevaría un beneficio de estrategia para el desafío principal.

Pero Rocío a la hora de pasar al frente tenía un machete en el que había anotado previamente sus ingredientes y acusó al Turco García de haberla ayudado.

Noticias relacionadas

"¡No vale tener cosas anotadas!", se quejó Vicky Xipolitakis. Mientras que Fede Bal se mostró indignado por la actitud de su compañera: “Rocío viene con un machete como si estuviésemos en una prueba de química. ¿Qué le pasa? No podés hacer trampa, una mujer grande… ¿O no?”

"Estamos jugando, chicos, despiértense ustedes también y jueguen”, se justificó Marengo y en diálogo con la producción reconoció que no le salió bien su jugada: “No sirvió mi estrategia. Parezco la tramposa que vino acá a robar, pero quise jugar. Me equivoqué…”.

Entonces la participante tuvo menos tiempo para cumplir con el desafío, pero además recibió el reto de Germán Martitegui, quien no pudo contener su descontento a la hora de darle la devolución a la participante.

"Empezaste haciendo trampa. Yo no sé cuánta paciencia hay acá para que sigas haciendo eso. Es lo único que voy a decir al respecto pero me parece que hasta en la guerra hay reglas", manifestó el cocinero, notablemente molesto y le pidió a Rocío que busque destacarse por sus preparaciones y no por los escándalos.