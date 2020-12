Eclipse Solar 2005, Miloslav Druckmüller.

El eclipse solar sucede cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal forma que esta última se interpone en el trayecto de la luz solar antes de que llegue a nuestro planeta.

El próximo lunes, 14 de diciembre, el fenómeno podrá volver a verse en su totalidad en el norte de la Patagonia Argentina. Y se podrá apreciar de forma parcial en otros puntos de esos dos países, además de en Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, y algunas zonas del sur de los océanos Atlántico y Pacífico y la Antártida.

La NASA proporcionará cobertura en vivo. Se transmitirá un programa en español por NASA Televisión y el canal público en el sitio web de la agencia. Aparte, ofreceren una retransmisión en vivo del eclipse sin narración en el canal de medios de NASA TV.

Noticias relacionadas

El programa en español proveerá vistas en tiempo real del eclipse y explicaciones sobre cómo los científicos utilizan los eclipses para estudiar el Sol.

El programa en español de una hora de duración, “El eclipse solar total de América del Sur de 2020”, se emitirá a las 10:30 a.m. EST. Dos científicas de la NASA, Yari Collado-Vega y Bea Gallardo-Lacourt, proporcionarán comentarios durante la retransmisión del eclipse.

La sombra del eclipse solar, NASA.

Cuidados y lentes para ver el eclipse

Para ver un eclipse solar de manera segura es necesario tener lentes o visores manuales especiales, los cuales poseen filtros que bloquean los rayos de Sol dañinos.

"Su característica es que no solo reducen la luz solar visible a niveles seguros y cómodos, sino que también bloquean la radiación solar ultravioleta e infrarroja", explicó Sochiof. Para ello deben cumplir con las normas mundiales específicas conocidas como ISO 12312-2.

No obstante, Sochiof recomendó "no adquirirlos en el comercio informal, ya que no es seguro que cuenten con la certificación adecuada o el certificado que dicen tener puede ser falso".

Además de todo lo anterior, la NASA incluso dio un consejo adicional sobre su colocación en sí: "Cubra sus ojos con sus lentes especiales o visor solar antes de mirar hacia arriba al Sol brillante. Después de observar el Sol, dese la vuelta y quíteselos".

Si bien lo más práctico y accesible es utilizar lentes de eclipse, existe otra opción segura: la máscara de soldador. Según Sochiof, en este caso el vidrio de la máscara debe ser grado 14 o superior, aunque como son escasos en el mercado, los vidrios grado 12 son señalados como una alternativa no ideal. Y aclaró: "Cualquier vidrio con grado menor no debe ser utilizado de ninguna manera, ya que no otorga la seguridad suficiente".

Lo que NO debes usar

Existen muchos mitos sobre materiales que sirven para ver un eclipse solar: vidrio ahumado, placa de radiografía, rollo fotográfico, CD. Pero lo cierto es que todos son peligrosos para la vista.

Los lentes de sol tradicionales tampoco son seguros para mirar al Sol, aunque sean oscuros. "Los lentes de sol más oscuros, los que usan los montañistas, permiten el pasaje de un 1% de la luz solar", explicó un profesional de la visión.

"Los lentes de sol para conducir autos, por ejemplo, dejan pasar el 15% de la luz. Así que aún si alguien se colocara varias capas de estos lentes, jamás obtendría la protección necesaria", agregó Chou.

Infografía BBC sobre el Eclipse.

En palabras de la NASA: "Si está dentro del recorrido del eclipse total, retire sus gafas especiales o visor solar solo cuando la Luna cubra completamente la cara brillante del Sol y esté todo oscuro. Luego de presenciar el eclipse en su totalidad, vuelva a colocarse la protección para ver las fases parciales que restan".