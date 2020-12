Cámara de seguridad donde muestras a la joven que buscaba suicidarse.

A minutos que terminara el día de Navidad, efectivos policiales rescataron a una chica de 20 años que quiso tirarse desde un puente hacia la avenida General Paz, aparentemente con intenciones de suicidarse.

El hecho ocurrió pasadas las 23 de este viernes, cuando dos miembros de la Comisaría 12A de esta fuerza llegaron a la intersección con la avenida Ricardo Balbín, en el límite entre el barrio porteño de Saavedra y la localidad bonaerense de Villa Martelli, alertados de la situación.

Al llegar losnuniformados comenzaron a contener verbalmente a la joven, que estaba agarrada de la baranda del puente, de espalda a los autos que pasaban debajo de ella a toda velocidad. Al poco tiempo se sumaron al operativo otros policías que también comenzaron a hablar con la mujer, que les confesó que tenía “intenciones de arrojarse” a la General Paz porque “su vida no tiene sentido”.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona que registraron todo el acontecimiento, uno de los oficiales le hizo una seña a la chica para llamar su atención y distraerla, mientras que su compañero, ubicado del otro lado, corrió hacia ella y la sujetó de la parte superior del cuerpo para evitar que se cayera.

A los pocos minutos llegó al lugar una ambulancia del SAME que, con consigna policial, trasladó a la muchacha de 20 años hasta el Hospital Pirovano, donde la atendieron para confirmar que no tuviera ninguna lesión.

Se dispuso la intervención de un equipo interdisciplinario y la revisión de las cámaras de seguridad para tratar de esclarecer el hecho.

Sí estás viviendo una situación que pone en riesgo tu vida o tenés a alguien que lo esté pasando podés llamar gratuitamente a la línea de atención al suicida 135.