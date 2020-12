Ileana Calabró.

“Masterchef Celebrity” fue y es uno de los programas más vistos de la televisión Argentina. Muchos rumores rodean el certamen de cocina: supuestos arreglos y acomodos de ciertos participantes.

Iliana calabro fue una de las concursantes que más sabía cocinar y que más se apostaba a que llegaría a la final del reality, pero quedó a mitad de camino.

La actriz criticó el accionar de los integrantes del jurado: “No eran justos para nada a la hora de evaluar, pero es un reality. Estaba todo armado para que te salieran mal los platos. Estaba todo armado para que te pasara todo. Si te sale bien la tortilla y te sale bien el huevo, no tiene gracia. La verdad que está esa exigencia de ir a contrarreloj. El mercado, dónde te cambiaban las cosas de lugar...”.

En una entrevista con Intrusos, Iliana reveló: “Yo solo tuve problema con una receta en particular, que se lo planteé a la producción. Vos me podés dar vuelta en un montón de cosas, pero si hay algo de lo que sé es de repostería. Todos los días de mi vida, más o menos, he hecho una torta. O al menos una vez por semana, desde que tengo 15 años, porque me encantan las tortas, las he probado y las transité todas”.