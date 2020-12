Martín Redrado y Luciana Salazar.

La modelo, Luciana Salazar, participa varios días a la semana del ciclo Polémica en el Bar, el fue consultada por Horacio Cabak, quién está reemplazando a Mariano Iudica, sobre una nota publicada por Paparazzi, la modelo explotó de furia y comenzó un extenso descargo que dejó sorprendidos a todos en el piso.

La nota hacía referenciaa a la separación de Martín Redrado de su novia Lulú y ponía como tercera en discordia a Luciana. Ante esta información, la vedette lanzó unas duras palabras, sin nombrarlo, para quién fuera su ex pareja.

Luciana comienza afirmando: "El se separa por mí, porque era incompatible tener una relación con ella y conmigo y mi hija a escondidas. Cuando yo y mi hija no tenemos porque ser escondidas".

Ya con la voz quebrada siguió: "A nosotras no nos ténes que esconder, si ténes problemas resolvelos,¡ pero no nos escondés! Porque cuando yo le digo, mirá es incompatible la situación porque yo no quiero que le estés mintiendo a otra persona por atrás, y le digo ¡hacéte cargo! o somos nosotras o es lo otro". continuaba.

Luego aseveró que está harta de la situación y de los manejos del economista para con ella y su hija.

"En todo este tiempo lo tuve que frenar porque avanzo mucho para con mi persona, y hablo de lo físico, no a nivel de acoso, pero si quiso avanzar físicamente , y cuando yo le ponía limites él frenaba, aclaro esto porque quiero ser justa".

"El año pasado yo le perdone una situación porque él me confesó que me seguía amando, pero al no darle la respuesta que esperaba, agarro a su novia y se fue a Nueva York, y yo empecé a recibir unas amenazas por tuiter para con mi hija". acusó

"Él dejó de ver a mi hija, para mi injustamente porque la nena no tiene nada que ver con esto, porque los chicos entienden, se encariñan, me empezó a preguntar de nuevo por él hasta que yo le dije, que no quería más esta situación. Él aceptó y dijo, las prefiero a ustedes". completó Luciana.

El descargo de ella siguió contra la revista y contra Redrado que lo trató de cómplice de filtrar información a la revista para dejarla mal parada. Y amenazó con contar todo lo que tiene guardado desde hace mucho tiempo.