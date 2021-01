Pinamar

Pinamar es una de las tantas ciudades del país que tuvo un crecimiento exponencial de casos pero, a su vez, los comerciantes reclaman que no les corten el horario de trabajo.

El universo de comerciantes de la rama de la gastronomía pero también los locales de ropa, los kioscos y los juegos para chicos se vio muy preocupado por la posibilidad de un recorte en los horarios de atención al cliente, que paralizaría la ciudad entre las 23 y las 6.

A la espera de las medidas de la Provincia, los comerciantes alertan por una nueva baja en la cantidad de trabajo: “Nos quedamos sin laburo todos. Vamos a hacer todo lo posible para abrir más temprano y buscarle la vuelta. Pero de día la gente va a la playa, no viene a esta cuadra. Si el bar no abre el kiosco de la noche no labura”.

“El problema son las fiestas en las casas. ¿Fiscalización del Municipio qué hace? Acá vienen a ver que todos estemos con barbijo. Pero los controles que faltan son en la playa, en los bosques. Si todos sabemos dónde se hacen, si escuchás la música y ves los autos en las casas”, agregan.

“Si el cierre es a las 23 nos mata porque ahí empieza nuestro horario fuerte”, comentó otro de los comerciantes consultados por el periodista Fernando Soriano. “Nos mata porque el horario más fuerte es de 11 a 1. El decreto nos cae de lleno”, agrega y explica que adelantar las salidas de los turistas es complicado porque “un día lindo la gente se queda hasta tarde”.

“Las fiestas clandestinas expanden más el virus que nuestros bares. Acá hay más control, al menos nosotros, por estar en esta esquina, tuvimos muchos controles, nada que ver con años anteriores. Una buena medida sería que en lugar de cortar a las 23 sea a partir de la 1 y darle tiempo a la gente para que pueda comer e irse. Yo si tengo que cerrar cierro, pero los pibes en algún lugar se van a juntar. Todos sabemos que se hacen fiestas y se organizan”, explican.