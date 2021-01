Maximiliano Grillo. Foto: captura de TV.

Los hinchas de River realizaron un banderazo en Ezeiza para alentar al plantel millonario de cara al trascendental encuentro de mañana ante Palmeiras de Brasil por la semifinal de la Copa Libertadores de Ámerica.

En el medio de lo que se suponía una demostración de afecto hacia el plantel y el entrenador Marcelo Gallardo, el periodista de TNT Sports, Maximiliano Grillo, vivió un hecho lamentable. Un hincha le arrebató el teléfono celuar mientras realizaba la cobertura en vivo.

Así le robaron el telefono al periodista de TNT Sports.

En las imágenes se ve cómo Grillo quedó en el medio de un "pogo" de los hinchas de River, mientras un delincuente aprovechó para robarle el celular. Con el móvil al aire, el periodista comenzó a buscar al responsable para recuperar el aparato.

Pensando que a su compañero le habían sacado el micrófono, el programa retornó a estudios con los dos conductores, que quedaron sorprendidos con la situación.