Detención de Gabriela Neme en Formosa

Las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, que el fin de semana pasado habían denunciado al gobernador Gildo Insfrán por las “condiciones inhumanas” en un centro de aislamiento de Formosa, fueron detenidas mientras se manifestaban en la puerta de una escuela de la ciudad capital provincial.

Neme se encontraba protestando pacíficamente en la entrada del establecimiento cuando fue abordada por efectivos policiales, que la esposaron y retiraron del lugar. .

El reclamo respondía a la situación de 19 personas que son obligadas a realizar el aislamiento en la escuela N° 19 de Formosa pese a haber dado negativo en sus test de Covid.

Tras conocerse la noticia de las detenciones de Neme y Ruiz Díaz, el diputado nacional y jefe de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, salió rápidamente a pedir por la “inmediata liberación” de las concejalas desde su cuenta de Twitter.

“Exigimos la inmediata liberación de las concejalas @CelesteRuizDiaz y @gabrielaneme detenidas en la ciudad de Formosa por denunciar la violación de los DDHH que lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán”, tuiteó el referente radical.

Cabe recordar, Neme había denunciado a Insfrán luego de que se conociera un video que registró la situación en un centro de aislamiento de Formosa.

“Después de estas imágenes he radicado la denuncia penal contra el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, y contra el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, representante y cabeza de la mesa de emergencia, porque es aberrante lo que está viviendo esta gente”, dijo la abogada entonces.

Horas más tarde, ambas concejalas recuperaron la libertad.