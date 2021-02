Hospital Isidoro Iriarte, Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

Una médica fue víctima de un robo perpetrado por un ladrón al que había atendido horas antes en un hospital del partido bonaerense de Quilmes.

El delincuente, de 48 años, había arribado al Hospital Zonal General de Agudos "Isidoro Iriarte" esposado y muy agresivo, ya que había destrozado el vidrio de un colectivo y había corrido personas en la ribera de Quilmes.

Efectivos de la Prefectura lo detuvieron ante las amenazas de suicidio que manifestó el hombre tras los incidentes que había protagonizado en la zona del Río de la Plata.

"Lo internamos, lo curamos y a los 5 minutos se fuga del hospital. A las horas volvió, entró por la puerta de atrás y se metió en la habitación médica: agarró mi mochila y se retiró", relató Tamara, la médica que sufrió el increíble robo.

El encargado de Seguridad del edificio sanitario advirtió el hecho al reconocer la mochila de la joven y ordenó la detención del delincuente.

"Es una vergüenza: laburamos para ustedes y nos afanan a nosotros", bramó Tamara ante el delincuente, mientras filmaba a los policías que detenían al hombre.

En declaraciones a TN, la joven afirmó que la situación "es triste, pero es más de lo mismo".

"Es lo que nos pasa siempre. Uno los atiende, aunque vienen escupiendo y pateando, y pasa esto", se quejó la médica del Hospital Iriarte.