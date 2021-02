Dólares, Reuters

Tras arrancar la jornada en alza, el dólar blue finalmente cerró estable a $153 y se mantuvo por debajo de la cotización oficial, que terminó a $153,39.

En el circuito informal, la moneda norteamericana cotizó por cuarta jornada consecutiva a $150 comprador y $153 vendedor, pese a que este miércoles amagó con subir un peso en la primera parte de la jornada.

En el segmento oficial, el dólar ahorro o solidario terminó a $86,85 para la punta comprador y $92,96 para la vendedora, diez centavos menos que el día anterior, de acuerdo con el promedio que difunde el Banco Central.

Noticias relacionadas

De este modo, si se le agrega la carga impositiva del 65%, los ahorristas que quieran comprar divisas deberán pagar por unidad $153,39.

En el mercado mayorista, la divisa se incrementó 10 centavos, a $87,80 y se mantuvo con la brecha más baja en cuatro meses con relación al oficial.

En ese sector, el volumen negociado apenas superó los u$s 174 millones, en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) fue de u$s 41 millones y en futuros Rofex se negociaron u$s 410 millones.

Fuentes privadas estimaron que el Banco Central logró embolsar unos u$s 18 millones.

En el circuito financiero, el dólar operó con leves incrementos: el Contado con Liquidación subió 0,5%, a $152,22 mientras el MEP o Bolsa operó con un incremento similar, a $149,64.

El mercado cambiario volvió a mostrar signos de estabilidad y una señal de eso es la brecha de las diversas cotizaciones que están tendiendo a equilibrarse.

Así, la diferencia del mayorista con el blue se mantiene en torno al 75%.

Sólo en enero, el dólar informal había registrado una baja de $13 y la diferencia se mantiene en los niveles más bajos desde el 15 de septiembre de 2020.

A fines de octubre, luego de una fuerte corrida cambiaria, la brecha llegó a tocar un máximo del 150%, cuando el blue orilló los $200.

Vale recordar que los meses de diciembre y enero se caracterizan por una importante demanda estacional de pesos, debido –del lado de los particulares– a los gastos extra relacionados con las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano. Del lado de las empresas, éstas también demandan más pesos para el pago de salarios, el medio aguinaldo, bonos de fin de año y gastos extra por el cierre del ejercicio anual.

Esta necesidad adicional de pesos desalienta la demanda de dólares en todos los segmentos del mercado y presiona a la baja de las cotizaciones del blue, que en lo que va de 2021 retrocedió 12 pesos o 7,2%, desde los $166 para la venta de fines de 2020 a los $154 este miércoles.