El nene baleado, asistido por su padre en supermercado chino de General Rodríguez.

Un niño de siete años resultó herido al ser baleado en las piernas cuando quedó en medio de un enfrentamiento entre un efectivo del Ejército Argentino y dos delincuentes que ingresaron a robar en un supermercado de propietarios chinos situado en la localidad bonaerense de General Rodríguez, a unos 50 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio terminó con los ladrones, que actuaron con la modalidad "motochorros", detenidos por la Policía.

Según se conoció en las últimas horas, el violento hecho se registró el sábado por la tarde en un supermercado situado en Rojas y Calderón de la Barca.

A ese lugar arribaron dos individuos en moto, uno de los cuales asaltó el local a punta de arma de fuego.

Un sargento ayudante del Ejército Argentino que se encontraba de civil y había acudido como cliente al comercio, forcejeó con el ladrón y se realizaron dos disparos y las esquirlas dieron en las dos piernas del niño, quien también se encontraba de compras junto a su padre.

El pequeño fue llevado de urgencia al Hospital López y Planes de General Rodríguez, mientras que después fue llevado a un centro asistencial porteño, donde su vida no corría peligro.

Posteriormente, la policía detuvo a un hombre sospechoso de ser el agresor, mientras que su cómplice era intensamente buscado.