Cayó árbol sobre un auto por el temporal.

En medio del temporal que se inició en la madrugada del lunes en Capital Federal y el Conurbano, un árbol cayó sobre un auto en el barrio porteño de Boedo.

El árbol impactó en un auto Ford Ka blanco que estaba estacionado en la calle General Urquiza en 1400. La dueña se encontró con la novedad en su vehículo que había comprado hace tres días.

"El árbol fue cortado por Defensa Civil para normalizar la situación", tal como informó el cronista de Canal 26. Por fortuna, el hecho no ocurrió en horario concurrido, evitando inconvenientes con gente que circulara por la zona.

La dueña del auto relató que el árbol cayó sobre el techo del auto, provocándole daños importantes en la parte superior y en la parte trasera, donde se encuentra la luneta. No tuvo complicaciones mecánicas y por eso se pudo correr el vehículo.

"A la dueña le avisa el mismo árbol, porque cuando cae suena la alarma del vehículo. Se asoma y se encuentra con el escenario. Era el único árbol involucrado. No había denuncias de los vecinos, ni nada por el estilo", narró el cronista.

"No fue una lluvia tan fuerte, no había tanto viento", dijo la dueña del auto sobre el incidente.