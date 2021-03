Horacio Rodríguez Larreta, Gobierno porteño. Foto: NA

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que "el escenario es muy preocupante" si no llegan más vacunas, ya que el 78 por ciento de las dosis recibidas ya han sido inoculadas.

"Para esta semana tenemos vacunas", pero "si no llegan más, este fin de semana se agotan", señaló Larreta durante una entrevista televisiva en el canal LN+, en donde aseguró que "este fin de semana se terminará de vacunar a todo el sistema médico. Estamos en el 95%".

"En la ciudad entran las vacunas y en siete días las aplicamos. Esta semana estaba estipulado que entraría un nuevo cargamento de Sputnik V. Si llegan estas vacunas, podríamos terminar de vacunar al 30% de los adultos mayores de 80 años que faltan", dijo.

El jefe de Gobierno porteño remarcó que es el Gobierno nacional el que adquiere y distribuye las dosis, por lo que su administración no puede hacer nada al respecto más que esperar. “Todas las vacunas del calendario nacional siempre las compra el Gobierno nacional. En todo el mundo es así”, indicó.

Rodríguez Larreta sostuvo que desde hace ya bastante no mantiene reuniones con Fernández. “Participé hace un mes de la videoconferencia que se hizo con todos los gobernadores, pero no he tenido reuniones con él”, aclaró.

Larreta señaló que por el momento tampoco surgieron cuestiones por fuera de la pandemia, aunque no descartó la posibilidad. “La verdad que no ha surgido otro tema, pero creo en el diálogo y soy un creyente en la búsqueda de consensos, con lo cual, si hubiera oportunidad y una apertura para discutir otros temas, yo siempre voy a estar”, aclaró.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Argentina confirmó este martes 8.235 nuevos positivos y otros 202 fallecidos a causa del coronavirus, que ha dejado ya 2.210.121 personas contagiadas, de las cuales 1.998.594 han logrado recuperarse, a diferencia de las 54.036 que no han superado la enfermedad.