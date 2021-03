Declaraciones de Sergio Berni. Canal 26.

Durante la mañana de este jueves 18 de marzo, finalmente y tras un masivo operativo policial de rastrillaje, fue encontrada la pequeña M., que se encontraba desaparecida desde el pasado lunes. La menor se encontró nuevamente con su madre y está sana y salva.

Tras la aparición de M., en la zona de Luján, se hizo presente en el lugar Sergio berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El funcionario se había puesto ayer al frente del operativo realizado de manera conjunta con Diego Santilli, vice jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de donde había desaparecido la niña.

Sin abundar en muchos detalles sobre la causa, Berni dijo que "Esto no terminó" y que ahora "todo está en manos de la Justicia".

Noticias relacionadas

"La menor está en manos de la fiscal. Hay que tener todos los recaudos que el manejo de estos casos requiere. La custodia ahora la tiene la Justicia", indicó Berni.

Aunque destacó el trabajo de las fuerzas policiales, manifestó que "estaría contento si este es el principio del fin de un flagelo que tenemos en la Argentina".

Por último, Berni remarcó que muchas veces los funcionarios hablan con la prensa como un modo de "comunicarse con los delincuentes" a través de "mensajes subliminales".

Como era previsible, el ministro de Seguridad bonaerense no pudo hablar mucho más sobre el tema, al menos en esta primera instancia en la cual se ha activado la investigación judicial, tras la detención de C. S., el hombre que se llevó a la pequeña M. el lunes.

Your browser does not support the video element.

Habló el ministro de Seguridad bonaerense. Canal 26.