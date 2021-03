Ciencia.

Eventos trágicos de tan grande magnitud como una pandemia, a menudo abren el debate sobre, no sólo la existencia de Dios, sino que además nos cuestiona si tiene incidencia en la física y en límites de la ciencia médica. Un debate que lleva años y que siempre es interesante de abordar.

Las pruebas científicas han demostrado que, hasta ahora, parece que no se ha observado ningún objeto que pueda viajar más rápido que la luz.

“A medida que pasa el tiempo, el volumen del espacio se incrementa, y la luz tiene que viajar por más tiempo para alcanzarnos. Hay más universo ahí fuera del que podemos ver, pero el objeto más distante que hemos observado es una galaxia, GN-z11, detectada por el telescopio espacial Hubble”, explica parte del informe.

“Hay quienes argumentan que, por tanto, no podemos estar seguros de que las leyes de la física no puedan ser quebrantadas en otras regiones cósmicas. Quizás son simplemente leyes locales, fortuitas. Y eso nos lleva a algo aún mayor que el universo”, continúa.

Algunos científicos hablan de un multiverso: diferentes universos coexisten, pero no interactúan y está respaldada por la teoría de la inflación cósmica, es decir, la idea de que el universo se expandió enormemente antes de llegar a los 10^-32 segundos de edad.

Ahora la cosa se pone más difícil cuándo se trata de entender cómo es posible que todas las leyes de la física y parámetros en el universo tuvieran los valores que permitieron que las estrellas, los planetas y, en última instancia, la vida, se desarrollaran.

Ante esto, ciertos teístas defienden que todo ello apunta a la existencia de un dios que creó las condiciones favorables. Gran parte de la ciencia y la tecnología que usamos en la ciencia del espacio está basada en la contraintuitiva teoría del pequeño mundo de átomos y partículas conocida como mecánica cuántica.

BBC trata de poder explicar una existencia que no ha sido explicada del todo por lo que Monica Grady, autorra de la nota, cierra: “Si usted cree en Dios (como yo), entonces la idea de Dios estando sujeto a las leyes de la física es un sinsentido, porque Dios puede hacer todo, incluso viajar más rápido que la luz.

“La ciencia requiere pruebas, la creencia religiosa precisa fe. Los científicos no tratan de probar o desacreditar la existencia de Dios porque saben que no hay un experimento capaz de detectarlo. Y si crees en Dios, no importa lo que los científicos descubran sobre el universo: cualquier cosmos puede ser entendido como coherente con Dios”, concluyó.