Protestas contra el asesinato racial de Geoge Floyd, REUTERS.

Derek Chauvin, un expolicía blanco comenzó a ser juzgado este lunes, acusado de asesinar por asfixia al afroestadounidense George Floyd hace casi un año en la ciudad de Minneapolis en un caso que desató históricas protestas contra el racismo en Estados Unidos, en un proceso que es considerado también un virtual referendo sobre la justicia para el país.

El fiscal del caso dijo al jurado que el expolicía Derek Chauvin, de 45 años, mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd durante nueve minutos y 29 segundos, casi un minuto más que lo que se creía hasta ahora, pese a que la víctima le dijo 27 veces: "No puedo respirar".

Luego del alegato del fiscal, el jurado vio el video grabado por un transeúnte que muestra el momento en que Chauvin presiona su rodilla contra el cuello de Floyd, de 46 años, quien grita que no puede respirar antes de perder el conocimiento. Poco antes, el fiscal Jerry Blackwell dijo al jurado que Chauvin "no aflojó, no se levantó" pese a las súplicas desesperadas de Floyd.

Detención de George Floyd por parte del ex policia Derek Chauvin.

"Puso su rodilla sobre su cuello y su espalda, apretándolo y exprimiéndolo, hasta arrancarle el mismísimo aliento -no, señoras y señores- la mismísima vida", señaló.

Dijo que entre los testigos que serán llamados a declarar figura una integrante del cuerpo de bomberos de Minneapolis que quería asistir a Floyd, que estaba siendo detenido tras denuncias de que había pagado en un negocio con dinero falso. "Quería tomar su pulso, revisar cómo estaba el señor Floyd", contó el fiscal.

"Hizo lo más que pudo para intervenir. Cuando se aproximó al señor Chauvin, el señor Chauvin tomó su aerosol de defensa personal y lo apuntó en su dirección. No pudo ayudar", dijo, citado por la televisora CNN.

El expolicía está acusado de asesinato y homicidio involuntario junto a otros 19 policías en el Departamento de Policía de Minneapolis, la ciudad más poblada del norteño estado de Minnesota, donde se desarrolla su juicio. La muerte ocurrió el 25 de mayo de 2020, con Chauvin inmovilizado en el suelo y esposado.

La imagen fue filmada y subida a Internet por un transeúnte y dio la vuelta al mundo, lo que llevó a que multitudes salieran a las calles de Nueva York, Seattle, París o Sydney para denunciar el racismo estructural y la violencia policial contra las minorías. Después de tres semanas dedicadas a la selección de los jurados, la acusación debe presentar su caso contra Chauvin.

Derek Chauvin en la corte con una imagen de George Floyd detrás, REUTERS.

"Hoy comienza un juicio histórico que será un referéndum sobre lo lejos que ha llegado Estados Unidos en su búsqueda de igualdad y justicia para todos", afirmó Ben Crump, abogado de la familia Floyd, antes de los alegatos de apertura. "El mundo entero está mirando", señaló antes de arrodillarse junto a los familiares de la víctima durante ocho minutos y 46 segundos, el tiempo que se creía hasta ahora que Chauvin había permanecido con su rodilla sobre el cuello de Floyd.

Los fiscales intentan demostrar que Chauvin, que comparece libre, mostró desprecio por la vida de Floyd. El oficial blanco "no cedió" incluso después de que Floyd esposado dijo 27 veces que no podía respirar y quedó flácido, dijo Blackwell. “Puso sus rodillas sobre su cuello y su espalda, moliéndolo y aplastándolo, hasta el mismo aliento - no, damas y caballeros - hasta que la vida misma le fue exprimida”, afirmó el fiscal.

El abogado de Chauvin, Eric Nelson, respondió argumentando: "Derek Chauvin hizo exactamente lo que había sido entrenado para hacer durante sus 19 años de carrera". "Floyd se resistía al arresto, y Chauvin llegó para ayudar a otros oficiales que luchaban por meter a Floyd en un patrullero mientras la multitud a su alrededor se hacía más grande y más hostil, dijo Nelson.

Derek Chauvin, policía que mató a George Floyd, racismo.

Sin embargo, la autopsia del médico forense observó fentanilo y metanfetamina en el sistema de Floyd, pero enumeró la causa de su muerte como "paro cardiopulmonar, que complica la subdulación, la inmovilización y la compresión del cuello".