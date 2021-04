Denuncia contra psicóloga.

Una joven denunció a su psicóloga por acoso, extorsión, amenazas de muerte e intento de abuso sexual y pidió que la Justicia actúe, al considerar que la causa se encuentra dormida "porque la agresora es una mujer y no un hombre". Agostina Anido remarcó que la denunciada vive en la localidad bonaerense de Villa Ballester y explicó que ella no es la única víctima, ya que hay más chicas que fueron "amenazadas". Según precisó, la profesional les enviaba "fotos y videos obscenos" con insinuaciones sexuales y al rechazarla, comenzaba a amenazarlas de muerte. La denuncia está a cargo de la Fiscalía Oeste de Vicente López y el Juzgado de San Isidro, aunque por el momento está "archivada".

"Se apareció varias veces en mi domicilio con un cuchillo. Además, amenazó con enviarme un sicario a matarme y dejarme en una bolsa de nylon", relató aterrorizada la joven de 25 años, cuyo abogado es Omar Saker. De acuerdo a lo que consta en la denuncia, la agresora fue identificada como Noelia Zeoli, aunque "se hace llamar Noelia Lugones Díaz, quien es docente en una escuela secundaria", explicó Agostina.

La joven relató que la conoció como compañera de la facultad y al enterarse que ejercía como profesional de la salud mental, decidió tomar sesiones con ella. Ese tratamiento duró apenas cinco meses hasta que Agostina vio comportamientos que la hicieron alejarse: "Era muy agresiva, invasiva y controladora. Me llamaba a cualquier hora, me exigía que le diga dónde estaba, qué estaba haciendo. También me mandó fotos obscenas, audios subidos de tono. En una de las sesiones por Zoom, vi que tenía 56 fotos mías guardadas en su computadora que sacó de mis redes sociales". Cuando la víctima decidió cortar las sesiones, denunció, la reacción de Zeoli fue violenta: "Ella enloqueció, tuvimos una conversación teléfonica, me agredió a mí y a mi mamá. La bloqueé de todas las redes y comenzaron las amenazas y extorsiones a mí y a mi familia".

"Ella decía que, si yo no le daba plata, iba a publicar fotos íntimas mías y con mi ex pareja en redes sociales. Se apareció varias veces en mi domicilio con un cuchillo", agregó. La joven consideró que la psicóloga "se obsesionó" con ella y "abusó de su profesión", ya que "tenía mucha información" de su "vida privada para usarla en contra".

"Yo cuando vuelvo de trabajar vengo con miedo, miro para todos lados porque temo que se me aparezca en cualquier lado. Varias veces se apareció cerca de mi casa. Todos los días es incertidumbre. Ya no sé que más hacer", precisó. Asimismo, sostuvo que trata de viralizar la causa en sus redes sociales, aunque aclaró que "lo mejor sería que la Justicia actúe, pero la fiscalía de Vicente López no se está moviendo".

"Es muy triste y lamentable todo lo que me está pasando. Esta mujer la última vez me llamó cinco veces, me dejó mensajes en el contestador. Me dijo que me iba a mandar un sicario para matarme y dejarme en una bolsa de nylon. Que está esperando la Justicia para actuar. Es vergonzoso. No sé mas que hacer. Tengo miedo de que me haga algo, que me mate", precisó Agostina. Además, sostuvo que la agresora dijo que la "iba a violar", frase que le repitió a su madre y hermana, quien tiene 16 años. "Espero que la Justicia tome de una vez por todas cartas en el asunto, porque voy a aparecer muerta un día y ya va a ser tarde", concluyó.