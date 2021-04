Médicos tras estar horas expuestos a pacientes covid, Foto: @leotubio @marianvaena



Tras los dichos del presidente Alberto Fernández sobre que “el sistema sanitario se relajó” fueron varios fueron los videos elaborados por médicos con irónicas respuestas hacia el mandatario. Uno de ellos fue grabado en un quirófano y se transformó en viral.

En el video se puede observar a un grupo de doctores trabajando dentro de un quirófano. En un determinado momento uno de ellos dice: “Bueno Alberto, ¿cómo estás? Esta es la tercera cirugía del día, nos queda una más, son las 6 y 40, es la undécima cirugía de la semana. Yo le quiero agradecer porque me pierdo todas las noches con mis hijos porque estoy muy relajado, acá con el doctor también, con Viviana también”.

El video sigue y el médico agrega: “La paciente anterior se fracturó la rótula, una desubicada. Le dijimos ‘cómo te vas a fracturar con Covid, sos una desubicada’, y esta se rompió el cruzado. Así que te quiero agradecer Alberto: laburamos con Covid, sin estar vacunados, nos contagiamos sin estar vacunados, y seguimos trabajando, así que yo te quiero agradecer”.

Esta grabación forma parte de la contundente respuesta al mandatario por parte de trabajadores del área sanitaria a través de las redes sociales. Muchos compartieron imágenes en las que se los ve con las marcas que dejan en los rostros los elementos que utilizan para protegerse y evitar contagiarse durante la jornada laboral, y sumaron el hashtag “relajadoslaspelotas”.

