JLO junto a su madre ya vacunada en el concierto a favor de la vacunación, Foto: AP.

Estrellas del pop y del rock darán un concierto por streaming a nivel mundial para apoyar la distribución equitativa de vacunas contra el coronavirus.

El show denominado "VAX LIVE" fue presentado por Selena Gómez y con la participación de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R., el ‘VAX LIVE: The Concert to Reunite the World’.

"VAX LIVE" forma parte de la campaña de Global Citizen ‘Recovery Plan for the World’ para acabar con la pandemia y ayudar a la gente a recuperarse.

"El VAX LIVE celebra la esperanza que las vacunas contra el covid-19 están ofreciendo a las familias y comunidades de todo el mundo", dijo Global Citizen en un comunicado. "Hacemos un llamado a los líderes mundiales para que den un paso adelante y se aseguren de que las vacunas son accesibles para todos, de modo que podamos acabar con la pandemia para todos, en todas partes", amplía el comunicado.

El objetivo de Global Citizen es garantizar una distribución equitativa de la vacuna en todo el mundo, abordar las dudas sobre la vacuna contra el covid-19 y celebrar un futuro esperanzador cuando las familias y las comunidades se reúnan tras recibir la vacuna.

Múltiples organizaciones y líderes políticos han apoyado el concierto, entre ellos la Organización Mundial de la Salud; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el estado de California, según el comunicado.

"Este es un momento histórico para animar a la gente de todo el mundo a aplicarse la vacuna contra el covid-19 cuando esté disponible para ellos, pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de la vacuna de manera equitativa y reunir a la gente para una noche de música de una manera que no ha parecido posible en el último año. Espero con ansias formar parte de ello", dijo Selena Gómez.

Este concierto sigue a la colaboración de Global Citizen con Lady Gaga en abril de 2020 para el concierto ‘One World: Together At Home’, en el que se recaudaron fondos para la lucha contra el covid-19.