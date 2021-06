El papa Francisco recibió la visita inesperada de Spiderman

El papa Francisco encontró y saludó dentro del Vaticano a Mattia Villardita, un hombre que se disfraza del personaje de historietas Spiderman para practicar la solidaridad. Así lo refleja la prensa internacional este miércoles. Villardita trabaja como voluntario en hospitales pediátricos y se dio una vuelta por la audiencia general celebrada en el Vaticano.

"Los verdaderos superhéroes son los niños que sufren y sus prójimos que luchan con tanta esperanza", dijo Mattia regalando al pontífice una máscara de superhéroe.

El hombre se dedica a divertir a niños enfermos desde hace cuatro años y no interrumpió su trabajo ni siquiera durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, durante el cual siguió en comunicación con los pequeños pacientes a través de videollamadas, revela el sitio Sputniknews.

"Me visto de Spiderman para arrancar una sonrisa a los más pequeños que están en el hospital, lo hago porque tengo una enfermedad congénita y pasé 19 años entrando y saliendo del hospital Gaslini de Génova", relató Mattia. El hombre confesó que mientras estaba solo en el hospital, le hubiera gustado muchísimo ver al Hombre Araña entrar por la ventana de su habitación".

En Italia es famoso. En 2020, el presidente de la península, Sergio Mattarella, le confirió la condecoración al Mérito por "el altruismo y las iniciativas ingeniosas con las que contribuye a aliviar el sufrimiento de los pacientes hospitalarios más jóvenes". Jorge Bergoglio o el papa argentino es reconocido mundialmente por su informalidad.

A poco de haber sido consagrado como el máximo referente de la Iglesia Católica comenzó a recibir a personalidades del fútbol, entre ellos los representantes caracterizados del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, el club con el cual simpatiza en la República Argentina. En ese tren comenzó a recibir las camisetas que le llevaban. Luego se sumaron hombres de la Selección nacional y, con el tiempo, personas relacionadas con distintos clubes de la Argentina y el mundo, todas con una casaca de regalo.