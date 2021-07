Mircea Popescu.

Mircea Popescu, un multimillonario, murió ahogado a los 41 años mientras nadaba en una playa en Costa Rica. Era popularmente conocido como “el padre de la toxicidad de Bitcoin” y tras su muerte dejó alrededor de US$2 mil millones de los que nadie sabe cómo acceder ya que nadie tiene la contraseña.



Según las informaciones, se sabe que el rumano se metió al mar a las 8:30 AM en el balneario de Playa Hermosa, Costa Rica para practicar surf pero debido a las enormes olas no pudo salir. Al conocerse la noticia de su fallecimiento, referentes de la criptomoneda declararon que no tiene acceso a esos fondos. Si esto es real, lo más probable es que queden fuera del mercado para siempre.



“Poseía bastantes bitcoins. Puede que nunca sepamos cuánto o si se pierden para siempre, pero me recuerda algo que dijo: ‘Las monedas perdidas solo hacen que las monedas de los demás valgan un poco más. Piensen en ello como una donación para todos’”, dijo Anthony Pompliano, fundador de Pomp Investments y destacado Bitcoin Bull, el 27 de junio pasado en un tuit que fue eliminado posteriormente.



Popescu tenía blogs sobre Bitcoin y otras criptomonedas en múltiples plataformas y foros y en el plano personal se lo criticaba por declaraciones tildadas de fascistas, racistas y sexistas. Su uso del lenguaje de odio fue lo que socavó muchos de sus argumentos técnicos y sus fundamentos tecnológicos con los que defendía y abogaba por los Bitcoin.

“Bitcoin es el destino. Opera completamente fuera de cualquier agencia humana. Por todo lo que sabés acerca de quién era Nakamoto, Bitcoin también podría haberse creado a sí mismo. La forma en que funciona es bastante simple: haz lo correcto y serás parte de eso. Si haces lo incorrecto, estarás en la oscuridad”, dijo Popescu.