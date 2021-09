Tripulación del Space X. Foto: Reuters.

Inspiration4, el primer vuelo orbital tripulado en su totalidad por turistas, despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaberal, Florida. El viaje de tres días a bordo de una nave de SpaceX sería el comienzo de una nueva era de viajes espaciales para civiles. La tripulación de la misión Inspiration4 orbitará a la Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo personalizada. Después de tres días y tras alcanzar una altura máxima de 540 kilómetros sobre la Tierra, Dragon volverá a entrar a la atmósfera terrestre para realizar un aterrizaje en agua en la costa de Florida este sábado.

La misión Inspiration4 cuenta cápsula SpaceX Crew Dragon, el vehículo diseñado para transportar astronautas de la NASA hacia y desde la Estación Espacial Internacional (EEI), la cual realizó sus primeros vuelos tripulados el año pasado. A diferencia de los viajes suborbitales realizados por Virgin Galactic y Blue Origin, el viaje de SpaceX alcanzará el espacio orbital, vuelo que implica despegues de alta velocidad que rompen la gravedad.

Los cohetes orbitales necesitan acumular suficiente potencia para alcanzar al menos 2.759 km/h, lo que se conoce como velocidad orbital, esencialmente dando a una nave espacial la energía suficiente para continuar girando alrededor de la Tierra en lugar de ser arrastrada inmediatamente hacia abajo por la gravedad.

Histórico lanzamiento. Foto: Reuters.

Quiénes son los tripulantes.

Jared Isaacman, de 38 años, es el multimillonario fundador de la empresa de procesamiento de pagos Shift4 Payments, quien también está financiando personalmente toda esta misión. Hayley Arceneaux es una sobreviviente de cáncer de 29 años que ahora trabaja como asistente médica en St. Jude, el hospital donde fue tratada, en Memphis, Tennessee. Arceneaux es la primera persona con una parte del cuerpo protésica (tiene un fémur protésico parcial) en ir al espacio y será la directora médica del vuelo.

Sian Proctor, de 51 años, es geóloga y educadora. Fue seleccionada para ocupar un puesto en esta misión a través de una publicación en las redes sociales en la que destaca su obra de arte relacionada con el espacio y su espíritu emprendedor. Será la cuarta mujer negra de Estados Unidos en viajar al espacio.

Chris Sembroski, un empleado de Lockheed Martin de 42 años con sede en Seattle y ex consejero del famoso Campamento Espacial de Alabama. Ganó su asiento a través de una rifa en la que participó donando al Hospital de Niños St. Jude, aunque no fue el ganador oficial. Su amigo agarró el asiento y, tras decidir no ir, se lo transfirió.

¡DESPEGUE de la HISTÓRICA MISIÓN #Inspiration4! La primera misión a órbita con astronautas totalmente privados 🚀🧑‍🚀#SpaceX #Falcon9 pic.twitter.com/fpAXvW8bTe — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) September 16, 2021

