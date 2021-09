Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

La explosiva jornada de este miércoles en la cima del Gobierno no hace más que confirmar las especulaciones previas de lo que vendría si el resultado era adverso. Al poner a disposición la renuncia de los ministros que responden a Cristina Kirchner, se interpretó como un apriete al jefe de Estado para que se vayan los funcionarios a los que la vicepresidente le había picado el boleto: Santiago Cafiero, Martín Guzmán y Matías Kulfas.­

Otra mirada habla de cierta debilidad de ella al no poder ordenar a Fernández en privado. Las declaraciones pidiendo una mayor radicalización del rumbo no aseguran que pueda ser ello motivo para torcer el destino electoral en noviembre. A no ser que, la gravedad de la contienda, lleve a un relanzamiento del gobierno con una jefatura de gabinete fuerte, y un ministro de Economía que sea tomado como alguien racional alejado del núcleo duro K. La moneda aún está en el aire.­

CFK: -“Esto así no da para más, hay que cambiar el gabinete”

AF: -“No, ahora no”

CFK: -“Entonces me voy a tener alejar”

AF: -“Es una pena Cristina que te alejes”

Palabras más, palabras menos, por ese carril habría transcurrido el tenso diálogo entre el presidente y su vice, a solas, el martes por la noche. El Jefe de Estado decidió resistir y la respuesta llegó con la andanada de renuncias puestas a disposición. “Cristina tiró del mantel para quedarse con su núcleo duro”, afirma una fuente cercana al gobierno. Lo cierto es que con las expresiones de este jueves, Alberto Fernández ratifica, de alguna manera, esta situación. “La gestión seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente, para eso fui elegido”, escribió en su cuenta de twitter. Más claro… imposible.

Las reuniones se multiplican por estas horas. Por la tarde, el gobernador Axel Kicillof recibe a Intendentes de la provincia de Buenos Aires, quienes, en su mayoría, manifestaron su apoyo al presidente. De la misma manera que lo hizo la CGT y los gobernadores peronistas. Hay quienes ven, detrás de esto, la posibilidad de una emancipación que nunca estuvo en los genes de Fernández.

Los primeros días transcurridos luego del fuerte revés nacional para el gobierno permiten avizorar que, por ahora, el análisis va por carriles distintos. Las versiones de medidas económicas que apuntan a "ponerle plata en el bolsillo'' a los mismos de siempre, hacer funcionar la máquina de billetes las 24 horas como si ello resolviera una problemática que es económica, pero que tiene mucho más para ser explicada por sociólogos. Sólo creer que se resuelve incentivando el consumo es una subestimación de la real causa detrás del cachetazo electoral.­

El gobierno estará en un problema si cree que quienes han caído en la pobreza recientemente un plan o bono extra los satisface. Al contrario, se sienten indignos. Y la indignidad provoca rabia y vergüenza.­



­

SIN RESIGNACION­

Facundo Manes se sentó frente a su interlocutor y lanzó una pregunta que consideraba clave para saber si avanzar en su candidatura: ¿Vos crees que aún hay un sector importante de la sociedad que se cayó pero tiene voluntad de volver a levantarse o ya están resignados? Al margen de cuál fue la respuesta, el diálogo, a comienzos del 2021, denotaba la mirada sobre dónde podría estar el electorado para ir a buscar en caso de postularse.­

Los mismos interrogantes eran habituales en mesas empresariales, sobre todo vinculadas al sector PYME. Es, justamente, el sector de la sociedad que el gobierno no miró. Aquel que venía en caída con el gobierno de Macri y la pandemia lo terminó de noquear. Aquellos que vieron esfumarse su estatus de clase media, para ser técnicamente pobres. Pero que no se sienten así. Y no quieren resignarse. ­



­

MENSAJE DE LAS URNAS­

No habrá una sola causa que explique el mensaje de las urnas. Aquellos interrogantes formulados por Manes y muchos otros actores de la vida política y económica interpelan algo que la dirigencia no quiso o no pudo ver. Y eso es producto de un distanciamiento cada vez más extremo entre sociedad política y sociedad civil. Las PASO lo demostraron en múltiples aspectos.­

Uno de ellos es la participación. El menor porcentaje de asistencia a las urnas desde que se crearon las Primarias son una señal. Las dos millones de personas que se quedaron en sus casas, coincide con el mismo número que distanció a Alberto Fernández de Mauricio Macri en el 2019. Por ello, cabe preguntarse si los desencantados con el gobierno son mayormente los que no fueron a votar. Eso debiera tomar nota también la oposición para no caer en falsos triunfalismos.­

El resultado en la provincia de Buenos Aires arroja ciertas conclusiones a tener en cuenta. Como se expresó en esta columna en varias oportunidades, la tercera opción de la que tanto se habló terminó siendo la candidatura de Facundo Manes en la interna de Juntos. Era el único `nuevo' en esta contienda y su cosecha de votos resultó clave para sumar un sector de quienes se habían cansado de Macri y Cristina.­

LOS DERROTADOS­

Alberto Fernández, quien fue hasta José C. Paz a reunirse con Mario Ishii, considera que no es el dueño de la derrota, sino la propia coalición de gobierno. Lo que sí está claro es que la figura del Presidente ya no aporta un solo voto por afuera de lo que poseía Cristina Kirchner. Pero sería inocente creer que la derrota no le pertenece también a ella, ya que su mayor caudal es la provincia de Buenos Aires y allí el oficialismo perdió.­

Ciertos detalles del comicio ponen más dudas sobre la real posibilidad del oficialismo de mejorar los guarismos en noviembre. Se dio el caso donde en los distritos del Gran Buenos Aires la concurrencia a las urnas fue más baja que el promedio total, es donde mejor le fue al gobierno. Es todo un dato que permite avizorar que el aumento de concurrencia habitual entre las PASO y las Generales podría convertirse en un golpe letal.­



­

VARIOS FACTORES­

Ese análisis se hace en todas las mesas políticas por estas horas en el conurbano bonaerense. Los llamados entre intendentes no cesan y aguardan cuales van a ser los próximos pasos. En estricto `off de récord', varios funcionarios expresaron su malestar por la manera que se manejó la cataratas de renuncias puestas a disposición. Antes había sucedido con los funcionarios de Axel Kicillof, apuntado también por los jefes comunales como uno de los responsables de la derrota.­

"Esto no es sólo una cuestión de enojo por la economía, se sumaron varios factores pero también faltó política, y sobre todo calle de parte de funcionarios provinciales'', arroja un intendente de la primera sección electoral que forma parte del grupo que salvó la ropa el domingo. Un detalle adicional: las listas locales obtuvieron más votos que la lista nacional. Es decir hubo cortes de boleta a favor de los intendentes. Ello avizora que en noviembre, el voto delivery podría profundizarse de no haber un cambio de rumbo. La nubes negras asoman en el horizonte del Frente de Todos. De cómo se resuelvan las próximas horas será clave para el devenir de la Argentina. Hasta aquí, lo esbozado hace provocar más dudas y crisis política, que siempre es la antesala de las otras crisis. El principal problema del gobierno está en la imposibilidad de renegar expectativas. "Estoy acostumbrado a vivir en la pobreza, pero no quiero condenar a mis hijos a pasar por lo mismo'', simple pero clarísima descripción de los tantos testimonios que asoman en el Gran Buenos Aires como en el resto del país. No es sólo la economía, el problema es más profundo. Ni los planes parecen salvar a este gobierno.­

*Por Sebastián Dumont

Periodista de Canal 26

