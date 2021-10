Mauricio Macri. Foto: NA.

El juez federal de Dolores Martín Bava mantiene la citación a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri para este jueves, aunque aún no pudo notificarlo. El exmandatario está en el exterior y lo más probable es que no concurra a Dolores.

Mientras tanto el juez intenta notificarlo. Hasta ahora el juez obtuvo distintas direcciones aportadas por la Dirección Nacional de Migraciones, el sistema Nosis y la Cámara Nacional Electoral.

A la dirección aportada por la Cámara Nacional Electoral ya concurrió una comitiva policial y el encargado del edificio dijo que Macri ya no vivía allí. Ahora el juez pidió a la Policía Federal de Dolores que notifique a Macri de la audiencia en todos los domicilios informados.

