Google invertirá 1.000 millones de dólares en África para apoyar la "transformación digital del continente". Foto: Google.

Google anunció este miércoles que va a invertir para involucrarse en la transformación digital del continente. Ese presupuesto cubrirá "una variedad de iniciativas, desde la mejora de la conectividad hasta la inversión en nuevas empresas", señaló Pichai.

La inversión se centrará en cuatro áreas clave: acceso asequible y elaboración de productos para usuarios africanos, ayuda a empresas en su transformación digital, apoyo a emprendedores para impulsar tecnologías de próxima generación y respaldo a organizaciones sin fines de lucro que trabajan para mejorar vidas en África.

"A medida que hacemos estas inversiones, sabemos que no podemos hacerlo solos. Esperamos asociarnos con gobiernos, responsables políticos, educadores, empresarios y empresas africanos. Tenemos muchas oportunidades por delante mientras los africanos dan forma a la próxima ola de innovación", agregó Pichai.

Aunque la fiabilidad de internet es un problema en gran parte de África, este continente se ha convertido en un atractivo mercado de unos 1.300 millones de habitantes, de los que casi la mitad tienen menos de 18 años. En 2018, Google ya abrió un centro de investigación de inteligencia artificial en Accra, la capital de Ghana.

We plan to invest $1 billion over 5 years on projects to improve connectivity, support startups and developer communities, support SMBs with low-interest loans, and fund non-profits working to improve lives throughout Africa. #google4africa pic.twitter.com/4cRPje6rtF