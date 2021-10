Anna Chiara y Andrea del Boca

A dos años de haber denunciado a su progenitor, Ricardo Biasotti, por abuso, Anna Chiara Biasotti del Boca -así es el nombre que figura en su DNI- decidió presentarse ante la Justicia para cambiar su nombre y apellido a Anna del Boca.

En ese marco, Paula Ojeda, su abogada y especialista en violencia de género, reveló que la joven actriz hace tiempo que tenía pensado llevar a cabo esta medida.

"Es un juicio por supresión de apellido y de nombre. Se presenta en la Justicia para que lo autorice, porque hay motivos más que suficientes ya que Anna es víctima y Biasotti está imputado por abuso sexual y corrupción de menores", explicó la letrada, que presentará la demanda en los próximos días.

Y dio detalles del conflicto que le genera a Anna: "Su nacimiento se tuvo que inscribir en el registro civil con una orden judicial, porque si no, no lo hacía Biasotti y él obligó a poner Chiara como nombre. Es una persona que le hizo mucho, mucho daño".

En febrero de 2019, luego de que Biasotti la criticara por un reportaje que le dio a la revista Caras, Anna decidió hacer un contundente descargo en sus redes sociales. "¿No te acordás cuando vos y tu novia dormían desnudos al lado mío? Vi todo, porque taparte no sabías", manifestó la adolescente que en ese entonces tenía 18 años.

Y continuó: "Me sacabas el celular porque era la única manera de comunicarme con mi mamá. La llamabas ‘puta’. Cuando nos empujaste frente al vidrio de la puerta de casa, ¿no te acordás? Yo sí. Vos también. Y por eso no das la cara, porque no tenés".

Noticias relacionadas