Un piquetero aceptó ser entrevistado en plena movilización y desnudó la falta de conocimiento de muchas de las personas que asisten a este tipo de movilizaciones en cuanto a los objetivos de las mismas y las agrupaciones a las que representan. “Vengo más que nada para comer y joder un toque”, reconoció el joven, sin reparar en las críticas que podía recibir por sus declaraciones.

Las declaraciones las dio cuando un periodista de Crónica TV recababa testimonios de algunos de los manifestantes. Al entablar una conversación con este joven y consultarle por el motivo de la marcha, él ni siquiera se tomó el trabajo de buscar algún argumento más consistente para respaldar su presencia, y respondió con total honestidad. “No, ni idea. Yo acá vengo de suplente nomás”, reconoció. Y ante la repregunta de la cronista, admitió: “Vengo más que nada para comer y joder un toque”.

Declaración viral del "piquetero suplente". Video: Crónica.

Confirmó que recibió “2 mil pesos” por haber asistido a la movilización. Luego, al ser indagado por la agrupación a la que representaba durante el reclamo por el Salario Básico Universal, volvió a demostrar que el trasfondo de su asistencia era la remuneración económica. “Eeeeh, guerrilleros, algo así...”, respondió entre risas.

