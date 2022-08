Adrián Suar, actor, productor y director. Foto: NA.

Adrián "el Chueco" Suar tiene una carrera consolidada como actor y productor audiovisual. Este año después de soñar mucho y tanto desearlo, debuta como director con la película "30 noches con mi ex", una comedia que también coprotagoniza junto a Pilar Gamboa.

La película se verá en los cines a partir del 11 de agosto.

Adrián comentó que: "La pandemia fue el empuje, dije es ahora o nunca a ver si en la próxima pandemia no me cuentan entre nosotros”, quien asumió el desafío de tocar un tema como la salud mental.

Adrián Suar en rodaje. Foto: NA.

El personaje que protagoniza

Suar interpreta a "El Turbo", un hombre que después de pasar mucho tiempo separado de "La Loba" (interpretada por Pilar Gamboa), a pedido de su hija acepta convivir durante 30 días con su ex, quien vuelve de una internación psiquiátrica.

La Loba deberá reinsertarse en la sociedad, algo que no será nada fácil, pero juntos intentarán volver a una dinámica familiar que hará reflotar sus sentimientos.

Algunos tópicos de la película

¿Solo el amor basta para sostener vínculos de pareja?; ¿Cómo ayudar y acompañar a quien atraviesa un problema de este estilo?; ¿Cómo lo transita la persona enferma?; ¿Es posible la reinserción social?, son algunas cuestiones que abarca el film.

Así, "El Chueco" explicó: "El desafío era tratar de encontrar una película que no fuera oscura. Tomamos la decisión de contar una película que atraviesa la salud mental con una patología de una ex mujer que está saliendo de eso, con otros problemas que al mismo tiempo le da pie situaciones de humor. Eso no significa faltarle el respeto a la enfermedad. Tuvimos mucho asesoramiento terapéutico".

"30 noches con mi ex", portada de la película. Foto: NA.

Adrián está satisfecho con la compañera que encontró (Pilar Gamboa) para encarar los diversos temas de la salud mental, "Sabía que podía llevar a buen puerto a La Loba", destacó.

Además de Gamboa, cuenta con un elenco que ayudó mucho a la historia, como lo son Rocío Hernández, Pichu Straneo, Elisa Carricajo, Campi, Elvira Onetto y Jorge Suárez.

En este proyecto, Suar confesó que no se encuentra parecido al personaje que protagoniza porque lo acusa de "ser frío" y "un corazón lleno de números".

Aunque con humor reconoció que si estaría en una situación como la de "El Turbo", sería como él, "Sería una experiencia ¿por qué no?", contó.

"Podría invitar a una ex a vivir en mi casa. Siempre hay una habitación de más", contó sobre las similitudes con el film.

Adrián explicó que está contento con su proyecto, porque si bien el amor es el eje central, rompe con lo común que tienen las parejas románticas. "Estoy tranquilo, porque he hecho películas que pueden gustar más o menos, parecidas a otras puede ser, con un tono similar. Esta es parecida, pero distinta. Yo la veo así y soy bastante crítico. Esto te va a conmover, te va a hacer reír, trae un tema. Y sé que esta es de las buenas mías", reconoció.

"Estoy muy satisfecho con el cine que hago. Me gusta, me divierte, me representa", y aseguró que en sus trabajos no busca dejar un legado.

Video: Youtube Star Distribution Latinoamérica

Con la pandemia, la industria audiovisual tuvo un golpe muy duro, y él lo vivió en carne propia con la crisis que pasó con Polka, su productora.

Las películas argentinas perdieron convocatoria en el último tiempo, pero el "Chueco" sigue apostando al cine argentino: "Pensé en llevarla a la plataforma, pero cuando yo la vi terminada en pantalla gigante en el cine y me senté ahí, escuché el sonido y dije, cine en el cine. La escena emocional social, se apaga la luz… a mi eso me sigue convocando", expresó muy entusiasmado.

Sobre las plataformas, también dio su opinión: "Las plataformas llegaron para sumar, para darle trabajo para muchas productoras, para los que no tiene espacio en la televisión abierta porque no hay dinero. Hay que hacer el mejor trabajo y cuidarlas para que no se vayan, que sigan apostando a las ficciones argentinas", expresó.

Noticias relacionadas