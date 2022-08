Barby Franco. Foto: Instagram/barbaritafranco21

Barby Franco se muestra en redes muy contenta transitando su embarazo. La felicidad es completa y total, y así las cosas, ya confirmó que esta semana junto a su marido Fernando Burlando, darán a conocer el sexo del bebé.

La modelo siempre sube historias en su cuenta de Instagram. Allí es donde cuenta cómo va la "dulce espera" y muestra sus momentos más plenos. Según contó, los ecógrafos le dijeron que será un niño inquieto.

Mientras tantos, y para no "deseperar en la espera", Barby mostró algunos de los regalos que tiene su hijo. Su mamá está preparando un tejido con lana blanca, y también recibió un auto marca Audi TT RS a batería.

El regalo para el bebé de Barby y Burlando. Foto: Instagram/barbaritafranco21.

El auto pesa unos 15 kilos, tiene dos motores y control remoto para que también los padres puedan manejarlo. Es un regalo que podrá usarlo cuando esté dando sus primeros pasos, ya que es grande para un recién nacido.

Si bien Barby aclaró que es un regalo, el auto de juguete cuesta alrededor de $130 mil. No es algo "raro" para ella. De hecho, a la hija de Pampita le regaló un vehículo a batería.

El regalo a Ana García Moritán

Carolina Ardohain el año pasado festejó el baby shower de su hija. Franco y Burlando estaban invitados y fueron con un Mercedez Benz a batería como obsequio para la hija de Pampita y Roberto Moritán.

Aclaró que el regalo fue tan importante porque el abogado “tiene una muy linda relación con ellos”, y a modo de chiste agregó: “Ahora, con el dólar, se disparó el número del autito. Yo me quería morir cuando me dieron el ticket”.

A pesar de ser un hermoso gesto, contó en una entrevista con El Nueve que le dio mucha vergüenza: “No me miraron muy bien cuando llegué a la fiesta. Me morí de vergüenza. Llegué medio desubicada con el auto y le dije a Luciana, que es la madrina de la beba y la que organizó todo el baby shower, ‘por favor escondelo porque me da mucha vergüenza’".

Noticias relacionadas