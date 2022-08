Ricardo Cruciani. Foto: NA.

El neurólogo argentino Ricardo Cruciani fue encontrado muerto este lunes en la cárcel de Rikers Island, donde estaba preso por violación y otros delitos sexuales sobre sus pacientes en el país norteamericano.

La información la dio a conocer The New York Times, al tiempo que aclaró que se abrirá una investigación para saber si el penal no cumplió con la orden emitida por la Corte de Manhattan para que el médico estuviera bajo vigilancia preventiva de suicidio.

Cruciani fue condenado en julio de este año por abusar sexualmente de seis pacientes. En 2016, se había declarado como culpable de “manosear” a muchas de ellas en Pensilvania.

Tras esto, gozó de su libertad bajo fianza por US$1 millón hasta que el 29 de julio de 2022 un jurado decretó el veredicto de culpabilidad. La sentencia se fijó para el 13 de septiembre.

De acuerdo a lo que publicó Daily News, la muerte del neurólogo fue causada por un suicidio en la zona de duchas comunes. Allí encontraron su cuerpo y, según lo observado, se había subido a una silla y se ahorcó con una prenda de ropa.

El caso del neurólogo argentino preso por violación a sus pacientes



El juicio a Cruciani terminó con la declaración como culpable de haber cometido abusos sexuales, violación y comportamiento depredador hacia seis pacientes.

Además de esto, les dio altas dosis de opioides para enfrentar el dolor. Las mismas les provocaron futuras adicciones. El profesional de la salud -indicaron en el juicio- manipuló y abusó a seis mujeres que tenían enfermedades complejas. Habían acudido a él por su reputación y querían dejar atrás los dolores que padecían.

A su vez, Cruciani, que trabaja en el hospital Mount Sinai en Nueva York, también recibió cargos a nivel federal por un presunto abuso a pacientes cuando brindaba atención a otras entidades médicas de renombre en el mismo estado, Pensilvania y Nueva Jersey.

