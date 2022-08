Banco Central, economía argentina. Foto: NA.

El Banco Central (BCRA) compró este miércoles US$ 80 millones en el mercado cambiario y acumula cerca de US$ 120 millones en intervenciones netas las últimas cinco jornadas, su mejor racha desde finales de junio, según fuentes de mercado.



En total, el volumen operado en el segmento de contado del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) fue de US$ 270,9 millones, mientras que en el mercado de futuros del Rofex se operaron US$ 459 millones.



La demanda para importación de energía fue récord y alcanzó los US$ 2.400 millones en julio, de acuerdo a proyecciones del BCRA, que esperan una demanda por unos US$ 600 millones menos en agosto.



Al respecto, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, aseguró en la primera semana de agosto que la autoridad monetaria cerrará el mes "en una situación de empate o de recuperación parcial" de sus reservas y ratificó que los niveles actuales "son apropiados para afrontar las obligaciones que el banco tendrá por delante".

"Todavía en agosto estamos en niveles de pago de energía elevados. Esperamos que ya la semana que viene esto ceda y esperamos una reducción en el mes de agosto de US$ 600 millones que permitiría mejorar la situación en la balanza cambiaria", afirmó Pesce días atrás.



"Estamos esperando que las importaciones de agosto queden por debajo de los US$ 1.800 millones y ya septiembre se ubique por el orden de los US$ 900 millones, como ocurrió en el mes de abril", dijo Pesce.



Y aseguró: "A fin de agosto podemos terminar en una situación de empate o de recuperación parcial de reservas".

Récord de importaciones y saldo vendedor

La presión sobre las reservas viene de la mano de un nivel récord de importaciones, que alcanzaron los US$ 8.547 millones en junio, según el Indec, en el que fue el primer mes en un año y medio con déficit comercial (US$ 115 millones).



El Central acumula un saldo vendedor de unos US$ 2.000 millones desde el 1 de julio pasado, en gran parte impulsados por el incremento de la importación de energía (+156% en junio de 2022 contra junio de 2021).



Aun así, los dólares que se consiguen en el mercado de capitales (MEP y CCL) moderaron la suba desde entonces, al pasar de unos $ 250 por dólar a principios de julio a cerca de $340 a finales del mes pasado, a cotizar cerca de $ 280 actualmente.



Los anuncios de finalizar la asistencia monetaria al Tesoro y la suba de tasas de interés fueron algunos de los factores que llevaron calma a los mercados y apuntalaron la demanda de pesos en instrumentos del Tesoro -que la semana pasada canjeó más de $ 2 billones en títulos que vencían en los próximos 90 días- y en el sistema financiero local.

Noticias relacionadas