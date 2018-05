Bélgica: video del momento en el que la Policía abate al autor del atentado

Dos policías y la pasajera de un vehículo perdieron la vida en un tiroteo en Lieja (este de Bélgica), así como el atacante, unos hechos que, según la justicia belga, podrían apuntar a un atentado terrorismo.



El autor se refugió en un instituto, tras el tiroteo ocurrido en la calle. A continuación, se habría producido una breve toma de rehenes, según fuentes oficiles.

El atacante, conocido por delitos comunes pero no por radicalismo, había salido la víspera de la prisión de Lantin, cerca de Lieja, según los medios belgas.



Además del atacante, dos policías perdieron la vida y también la pasajera de un vehículo que circulaba en el barrio, indicó a la AFP Catherine Collignon, portavoz de la fiscalía de Lieja. Otros dos policías resultaron heridos.