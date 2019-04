El exAFI, Hugo Rolando Barreiro, declaró ante el juez Alejo Ramos Padilla por el caso de espionaje y relató que le había pedido "recuperar" un auto que tenía la exabogada de Leonardo Fariña, Giselle Robles.

Dentro de su declaración la tarea fue encomendada a otros involucrados que ya habían seguido los pasos de Robles. La abogada expresó que nunca denunció esto judicialmente, pero só que fue seguida y le habían intentado robar su auto en un estacionamiento una vez que dejó de representar a Fariña.

Las declaraciones de Barreiro exponen el hecho quien en un momento pensó que se trataba de solo un hecho de inseguridad.

Robles dejó de ser abogada de Fariña en agosto de 2016, tiempo después comenzó a sentir que la estaban siguiendo y en un estacionamiento (Tucumán al 1400) que solía dejar el Audi A1, los empleados le dijeron que alguien había intentado llevarse su auto. Sin ser denunciado el hecho, la abogada se quedó con las imágenes que le entregaron desde el establecimiento por si podía reconocer a la persona que se acercó.

Barreiro había declarado: "D'Alessio, en relación a Fariña un día me consulta, me dice que Rodrigo González le había encargado recuperar un auto -que era un Audi A1- que era del padre de Leonardo Fariña el cual decían que se lo había quedado y no lo quería devolver la anterior abogada de Fariña que se llamaba Giselle Robles. D'Alessio me preguntó a mi si yo podía conseguir a alguien para buscar ese auto porque sabían donde andaba y porque ellos tenían una copia de la llave, yo le dije que no tenía a nadie que se ocupara de eso. Un mes después o dos, no recuerdo cuanto tiempo, D'Alessio sacó el tema otra vez, le dije qué había pasado y él me dijo que Rodrigo ya se había ocupado de eso".

En el video en cuestión se ve a un hombre y dijo que iba a retirar el Audi, dando la patente y dijo que había perdido el ticket. Como los empleados conocen a Robles desde hace tiempo le dijeron que se vaya.



El video sería presentado ante Ramos Padilla y hasta podría declarar Robles, de esta forma la causa comienza a tomar forma.