El seleccionado femenino de fútbol llegó a la Argentina tras su participación en el Mundial de Francia. En Ezeiza cientos de hinchas las esperaban.

Argentina llegó sin pretensiones y se va con la certeza de que cuenta con la materia prima para convertirse en un equipo de primer nivel: un gol la separó de octavos, pero demostró que es un grupo con referentes, jugadoras de futuro y la cohesión necesaria para llegar lejos.





"Jugar el Mundial ya cumple nuestro objetivo", declaró a la agencia internacional AFP el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia antes del comienzo del torneo en Francia.

Argentina venía de muy lejos. Dos participaciones mundialistas (2003 y 2007) saldadas con seis derrotas, 33 goles en contra y dos a favor, y un equipo nacional femenino que prácticamente había desaparecido en 2017.





Esos eran los mimbres y el resultado ha sido espectacular.

Dirigidas por Carlos Borrello, "un tipo balanceado", según sus palabras, y muy respetado en el vestuario, las guerreras cosecharon un histórico empate ante la vigente subcampeona Japón, una heroica derrota (1-0) frente a Inglaterra, tercera hace cuatro años, y la remontada del torneo, tres goles ante Escocia en 20 minutos (3-3).





Le faltó uno para entrar a octavos. "Nadie daba nada por nosotras y hoy tenemos 40 millones de argentinos alentándonos", dijo Florencia Bonsegundo, héroe ante Escocia.