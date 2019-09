Mujer detenida por el crimen de Karina Cecilia Fragoso

Una joven de 26 años fue detenida en Mar del Plata acusada de asesinar a Karina Cecilia Fragoso, en un hecho que quedó filmado por cámaras municipales cuando la víctima fue interceptada en la calle al bajar de un colectivo, informaron fuentes policiales.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a E.A., quien se encontraba en La Feliz al momento de su aprehensión. El fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, descartó la hipótesis del robo e intentará descubrir el móvil del asesinato durante la indagatoria de la mujer detenida.

Según fuentes policiales, la detenida tenía antecedentes por robo agravado por uso de armas de fuego del año 2017 y un robo en tentativa del mismo año. En 2018, había sido detenida dos veces por robo y hurto.

La noticia provocó un giro inesperado en la causa, ya que por imágenes se esperaba que -por la contextura física- de la persona que atacó a Fragoso, el sospechoso sea masculino.

A. fue detenida en Chile entre Castelli y Garay, a la vuelta del lugar en el que Fragoso fue asesinada. Según La Capital de Mar del Plata, "distintas averiguaciones llevaron a acumular prueba que algunas fuentes judiciales aseguran 'irrefutables' contra A.".

Paula Fragoso, hermana de la víctima, había difundido durante los últimos días un video en el que se observa a la mujer con vida, previo a ser asesinada. Allí se ve a quién la persiguió cuando regresaba del trabajo y la interceptó a media cuadra de la parada del colectivo en la cual se había bajado.