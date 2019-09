Un motociclista, e hijo de un policía, murió en la madrugada de este miércoles tras ser atropellado por un delincuente, que era perseguido por las autoridades y que fugaba en un automóvil que momentos antes había robado. IMÁGENES SENSIBLES.



El hecho inició con el robo del vehículo en el partido de Tigre. Tras la alerta al 911, inició la búsqueda y posterior persecución por parte de la Policía, Centro de Operaciones Tigre y una vez en la jurisdicción del partido de San Fernando, móviles de Protección Ciudadana.

En la intersección de Ruta 202 y Charlin, el ladrón a bordo del auto robado impactó con un joven motociclista de 26 años, provocándole la muerte. Luego, la persecución siguió a pie, tras lo cual pudieron detener al criminal, quien portaba un arma blanca. Fue alojado en la comisaría cuarta.



La víctima identificada como Ezequiel Roberto Belizán Gómez, de 27 años, murió en el Hospital de San Fernando, a raíz de haber padecido graves heridas en la región craneana.

El delincuente, Jorge Gastón, de 40 años, se dio a la fuga pero fue apresado luego de descubrirlo cuando estaba refugiado en el interior de un tanque de agua, en una finca situada en ruta 202 al 3600.



El Municipio de San Fernando dispuso contención psicológica a la familia de la víctima, vecinos de Villa del Carmen.