Cristina Kirchner

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, publicó un nuevo spot de campaña, a 11 días de las elecciones nacionales, en el que se le dice a los ciudadanos que "si las PASO no alcanzaron" se hagan "escuchar el próximo 27 de octubre".

"Se lo dijiste en la calle. Se lo dijimos en el Congreso. Se lo dijeron los jubilados, los científicos y los productores. Se lo dijimos todos juntos en las urnas. Y no escuchó. Si las PASO no alcanzaron, hacete escuchar el próximo 27 de octubre", escribió la ex mandataria en su cuenta de Twitter.

Your browser does not support the video element.

Con ese mensaje y bajo la etiqueta #ArgentinaDePie, la compañera de fórmula de Aberto Fernández publicó un nuevo spot de campaña en el que se muestran distintas declaraciones del presidente Mauricio Macri, mezclado con imágenes de protestas en las calles.

La nueva pieza publicitaria también había sido compartida anoche por Alberto Fernández a través de las redes sociales.