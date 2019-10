La violencia no se detiene, REUTERS

Soldados armados patrullaban las calles de la capital chilena en la mañana del sábado después de que el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia, en medio de violentas protestas que se iniciaron por un alza en las tarifas del metro, vital para el transporte en Santiago.

Javier Iturriaga del Campo, el general designado por Piñera para custodiar la capital, dijo en una conferencia de prensa en el palacio presidencial de La Moneda, que sus tropas concentrarían los patrullajes en "las áreas con más conflictos" pero que no se impondría toque de queda por ahora.



Este sábado un policía hizo estallar una bomba lacrimógena ante lo cual la población reaccionó y forzó el retroceso de los uniformados.Una hora después llegaron fuerzas militares armadas en postura amenazante, pero los manifestantes siguen en el lugar.



En Plaza Italia, carros lanza-agua y gases lacrimógenas intentan disolver las manifestaciones, aumentando la tensión con fuerzas militares y el rechazo de la ciudadanía que simplemente, dice, manifiestan su protesta frente a los abusos a cara descubierta con solo una cacerola en la mano.

El anuncio de Piñera siguió a una violenta jornada de protestas con barricadas, enfrentamientos en las calles entre manifestantes y policía y destrucción de algunas estaciones del tren subterráneo, uno de los más modernos de América Latina con 140 kilómetros de extensión.

Las estaciones habían sido escenario de manifestaciones de descontento por 11 días, convocadas principalmente por jóvenes y estudiantes que llamaron a evadir el pago de los pasajes. En la mañana del sábado, las principales avenidas de la zona centro de Santiago mostraban los vestigios de las barricadas y los choques con la fuerza policial.

En el 2010, el gobierno decretó estado de emergencia en algunas áreas del sur del país tras un fuerte terremoto que generó pánico en la población y saqueos por temor al desabastecimiento. Pero una medida así no se había replicado en la capital desde hace cerca de 30 años, cuando el país aún estaba bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Además de la quema de estaciones del metro, la sede de la empresa eléctrica Enel sufrió un incendio en sus escaleras exteriores, informaron autoridades.

La policía informó a Reuters que solo el viernes habían resultado heridos 156 oficiales, incluyendo cinco en condición seria. Cuarenta y nueve vehículos policiales fueron dañados, 41 estaciones de metro -de un total de 136- sufrieron actos vandálicos y 308 personas fueron detenidas.

Los eventos culturales y deportivos previstos para el fin de semana fueron cancelados, mientras que la red de tren subterráneo fue suspendida por completo y las embajadas han actualizado sus advertencias de seguridad para expatriados y visitantes, instándolos a evitar las multitudes y portar sus identificaciones.