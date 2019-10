Cristina Kirchner en La Plata, NA

La expresidenta Cristina Kirchner encabezó este miércoles el cierre de campaña de Axel Kicillof, en La Plata.

El encuentro se desarrolló en el cruce de las avenidas Centenario e Iraola, en "El Bosque" platense, con la presencia de la compañera de fórmula de Kicillof, Verónica Magario, y de la candidata a la intendencia local Florencia Saintout.

"Estoy acompañando a una nueva generación de dirigentes que no van de relleno. Siempre me gustaron los jóvenes protagonizando la historia. Esto no fue magia ni casualidad, se construyen con mucho esfuerzo, de la misma manera que se construye una victoria política en una elección también para una buena gestión de gobierno", comenzó.

Noticias relacionadas

"Le pido a la sociedad que no se crean todo lo que le dicen en la tele nunca más porque los que han destrozado esto no cayeron en un plato volador, más allá de que algunos hablan de invasiones alienígenas", añadió y se refirió al "drama que están viviendo nuestros hermanos chilenos" y a las declaraciones de dirigentes locales que "presentaron al país vecino como el modelo económico, social y político a seguir".

"Estamos cerrando la campaña de la Provincia de Buenos Aires y me preguntaba cómo llegamos hasta aquí, porque esto no fue magia ni casualidad, fue el trabajo de muchos hombres y mujeres que van a tener la responsabilidad de conducir los destinos de todos los argentinos", dijo.

"Las cosas no son mágicas, se construyen con esfuerzo, debemos hacer política para una buena gestión", sintetizó.

En ese marco, agregó que "no hay sociedades que se desarrollen en paz si no hay igualdad" y que "no va a haber lugar seguro ni felicidad para nadie si no reparamos en lo que le está pasando al de al lado".

"Confío plenamente en la capacidad de quienes estoy acompañando hoy para que tomen la posta de una dirigencia que lleva muchos años ya debatiendo, discutiendo, participando y también peleando, queremos volver a ser felices", finalizó.