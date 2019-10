Luego de la denuncia contra Felipe Pettinato por abuso sexual simple, su pareja, Sofía Colasante, se expresó al respecto. A través de dos historias de Instagram, la joven -que es madre de Juana Michela (un año), fruto de su relación con el actor- eligió compartir distintas frases de una canción de Michael Jackson para hacer referencia a los hechos.

La denunciante es la hermanastra de la presunta víctima, quien en el momento en que se habría producido el abuso, en marzo de 2018, tenía 14 años. Hace 20 días se realizó la denuncia, pero recién en estas horas se hizo pública. Y frente a la repercusión, y luego de que hablara su cuñada, Tamara Pettinato, Sofía eligió postear fragmentos del tema “Tabloid Junkie”, de Michael Jackson, el músico al que Felipe imita de manera profesional.

“Just because you read it in a magazine, or see it on the TV screen, don’t make it factual. Though everybody wants to read all about it. Just because you read it in a magazine, or see it on the TV screen, don’t make it factual, actual”, dice la letra de la canción, cuya traducción es: “Solo porque se lee en una revista o en la pantalla de la televisión, no lo hace real. Aunque todo el mundo quiera leer sobre eso”.

La denuncia

"El hecho tiene fecha en marzo de 2018, en ese momento sucede el abuso sexual. Se trata de un abuso sexual simple, con tocamientos en la zona genital de la víctima, que en aquel entonces tenía 14 años de edad”, le dijo a Teleshow el abogado de la denunciante, Andrés Bonicalzi, precisando que la acusación se presentó en la Justicia hace 20 días. “Lo próximo que se tiene que realizar son las pericias, y probablemente después se termine indagando a Felipe Pettinato”, agregó el letrado.

El primer párrafo del artículo 119 del Código Penal tipifica el delito de abuso sexual simple, estableciendo penas de entre 6 meses y 4 años de prisión para quien “abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.