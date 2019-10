El presidente de Chile, Sebastián Piñera, sostuvo que "todos" escucharon el mensaje del pueblo, que masivamente se manifestó este viernes en todo el país vecino, reclamando cambios en las políticas que lleva adelante el gobierno.



Este sábado la Región Metropolitana de Chile amaneció en calma y se espera que se mantenga en gran parte del país, más allá de algunos focos de conflicto que esperan que se puedan producir más hacia la noche.



Este fin de semana, según informó el Metro de Santiago, los subterráneos, por cuyo aumento luego parado se iniciaron los conflictos, funcionarán parcialmente, al igual que el lunes.



Se espera que el Metro chileno, catalogado entre los mejores de toda la región, entre el martes y el miércoles comience a funcionar de una manera más normal.



Las calles en el arranque del fin de semana aparecieron con algunos manifestantes, algo que inicialmente sorprendió por lo temprano, pero según informó el diario La Tercera se trababa de "jóvenes cristianos", que se reunieron para limpiar y recoger escombros de la calle.



Ayer el presidente Piñera abandonó la casa de gobierno poco después de las 21 y luego del viernes histórico dejó un mensaje en las redes sociales.



La multitudinaria,alegre y pacífica marcha hoy,donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario,abre grandes caminos de futuro y esperanza.Todos hemos escuchado el mensaje.Todos hemos cambiado.Con unidad y ayuda de Dios,recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 26, 2019

Al estilo Mauricio Macri luego de las PASO, el presidente chileno aseguró que "todos" escucharon el mensaje del pueblo.



"La multitudinaria, alegre y pacífica marcha, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado. Con unidad y ayuda de Dios, recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos", expresó Piñera.

Ayer Chile vivió un día histórico, porque por primera vez en su historia más de un millón de personas salieron a reclamar a las calles, en esta oportunidad en forma pacífica.



En Chile esperan que esta semana haya modificaciones sobre el Estado de Emergencia y que el toque de queda sufra modificaciones respecto del horario, hasta eliminarlo aunque no es algo que todavía esté definido.