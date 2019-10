Sebastián Piñera

El Presidente de Chile, Sebastián Piñera hizo una serie de anuncios luego de la masiva marcha que se desarrolló este viernes en la Región Metropolitana y varias ciudades del país, donde destacó que le solicitó a todos sus ministros poner su cargo a disposición.

"He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete para enfrentar estas nuevas demandas ciudadanas", expresó el Presidente.

Ya Piñera había destacado la tranquilidad de la histórica marcha del viernes, que aglomeró a alrededor de un millón de personas.

"La multitudinaria, alegre y pacífica marcha, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado. Con unidad y ayuda de Dios, recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos", escribió el mandatario en Twitter.



Hasta el viernes a la noche 3.162 personas fueron detenidas en Chile durante las manifestaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera, de las cuales el 11% (343) son menores de edad; al tiempo que se denuncian violaciones a los derechos humanos y abusos.

Del total de detenidos a nivel nacional, más del 17% fueron mujeres, según un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), difundido a última hora del viernes el informe se armó con datos recopilados por los funcionarios del organismo público y autónomo en hospitales y comisarías del país.

La entidad informó que se registraron 997 heridos en distintos centros asistenciales, de los cuales 413 presentan lesiones por armas de fuego y otros 24 por perdigones de goma.

La cifra total de acciones judiciales presentadas por distintos delitos cometidos por agentes del Estado son las siguientes: 14 recursos de amparo, cinco querellas por homicidio, 15 querellas por violencia sexual y otras 46 acciones por otros delitos, informó la agencia de noticias ANSA.

La Jefatura de la Defensa Nacional informó que queda levantado el toque de queda que había dispuesto el sábado pasado el gobierno de Sebastián Piñera.



Antes que hable el mandatario, la Jefatura de la Defensa Nacional informó que queda levantado el toque de queda que había dispuesto el sábado pasado el Gobierno.

"Desde el transcurrir de los días, la Región Metropolitana ha alcanzado índices de normalidad, tanto en el funcionamiento de la ciudad, como en la vida de los habitantes", se explicó a través de un comunicado que difundió el ejercito chileno a través de sus redes sociales.



"En consideración a lo expuesto, se ha evaluado que las actuales condiciones permiten resolver que NO habrá toque de queda en la RM a partir de este momento", agrega el comunicado, que finalizando solicitando "colaborar" para mantener el orden.