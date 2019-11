Violencia en las calles de chile

El periodista Jaime Bayly realizó un profundo análisis de la realidad que se vive por estos días en Chile, con violentas protestas y un pedido de renuncia del presidente Piñera.

“Hay un esfuerzo concertado por conspirar activamente contra la democracia chilena y de este esfuerzo no sólo participa la izquierda chavista chilena. Principalmente participan La Habana y Caracas. Desde allí se entregan instrucciones a la izquierda chavista chilena. ¿Todo es muy raro no? Se ha quemado un centro comercial entero, de varios pisos, cerca de la casa de Gobierno en el centro de la ciudad. Los jóvenes rebeldes son aparentemente duchos en el arte de incendiarlo todo, quiero decir, tienen material inflamable profesional. Si yo tengo un pequeño negocio en el centro de Santiago y entran estos salvajes, me queman mi negocio y yo no lo tenía asegurado, ¿qué culpa tengo yo?, ¿por qué se ensañan conmigo?, ¿Qué derecho tenían estos salvajes a destruir mi patrimonio?. No respetan nada. En nombre de la locura, de la locura colectiva. Que cambie todo, que renuncie Piñera, derribemos el sistema, dinamitemos el Estado de Derecho...”, inició el periodista.

“Son unos irresponsables, son unos salvajes. Entonces yo me pregunto si es un derecho humano saquear un supermercado, si es un derecho humano quemar un hotel. ¿Esos son derechos humanos en Chile? No lo creo. Deberían ser delitos, y si son delitos, entonces la Policía debería sofocar esos delitos pero no pueden hacerlo, porque están atados de manos porque si reprimen con severidad a esos delincuentes, entonces Piñera va a acabar preso por genocida. Así es el mundo de extraño y paradójico”, cerró.

Las protestas en las calles de Chile no cesan y la situación no es muy diferente a lo que acontece en la Venezuela de Nicolás Maduro, donde las manifestaciones sociales a causa de un gobierno autoritario derivaron en desmanes violentos de todo tipo en un claro ejemplo de algo que mutó y está avanzando en toda América Latina.

Las instituciones víctimas del estallido social

Mientras tanto, el mundo es espectador de un vandalismo irresponsable, donde ya nadie tiene en claro por qué pelea. Donde nadie respeta al que está al lado sin importar quien sea.

“La única salida institucional a esta crisis es la salida de Piñera del Gobierno” o “Lo voy decir abiertamente: 'No condeno las evasiones en el metro'”, fueron sólo algunos de los mensajes que se escucharon en el último tiempo.

Las redes sociales son otro de los claros ejemplos donde se mezcla la ideología enmarcada en una supuesta queja social; Jorge Ortíz Silva, observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, quien debería mantenerse ecuánime y sin posturas políticas, tiene en su cuenta de redes sociales una foto donde figura la bandera del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Y no solo se vincula con Cuba sino también con Venezuela, donde Nicolás Maduro expresó: “Nueva Constitución para Chile. ¡Constituyente! Ya en Chile ha arrancado un proceso popular constituyente. ¡Quiéranlo o no!”

Además, mientras el Alcalde pide Asamblea Constituyente en las calles, los vecinos sufren las consecuencias con su vida cotidiana.

Para los venezolanos lo que pasa en chile es historia conocida. Un hombre juntó a un grupo de jóvenes chilenos y les dijo, desde el corazón: “Por lo que ustedes están pasando nosotros lo pasamos siete veces. Nos robaron los votos. Hicieron con nosotros lo que le dio la gana y me obligaron a que toda mi familia se dispersara por todo el mundo. ¿Ustedes van a permitir que se les acabe su país? ¿Ustedes quieren hacer cola durante tres días para comprar un kilo de pan? No deben permitir que lleguen al estado que Venezuela llegó. ¡No deben permitirlo! Hagan todo lo que esté en su poder. No se separen, no se dejen influenciar por el G2 cubano, que llegaron hasta aquí en Chile”.

“La radicalización de un sector de izquierda es un asunto que no tiene que ver con la realidad social sino que tiene que ver con razones ideológicas. La izquierda chilena, que yo creo que jugó un papel muy positivo en la posteridad de Chile a partir del retorno de la democracia, lamentablemente la mitad se ha ideologizado y radicalizado muchísimo, y eso ha hecho un daño enorme. Eso tiene un impacto en los jóvenes, manipulándolos, desinformando al respecto de una manera que tiene convocatoria con un sector de jóvenes desinformados lógicamente y que no conocieron, lo que digamos, sus padres o sus abuelos tuvieron que batallar para crear la prosperidad chilena“, analizan expertos en este video sobre lo que está ocurriendo en Chile en la actualidad.