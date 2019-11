Carabineros atacados en Chile, REUTERS

En el marco de la sesión de comisión en Chile para abordar la situación del país, en relación con el resguardo de la seguridad y el orden público, el diputado Jorge Alessandri expresó sentirse "mucho más culpable" que los carabineros por los graves incidentes que se dieron en las últimas jornadas de violencia en las calles de ese país.

"Yo siento que todos son más culpables que los carabineros de esta crisis", comenzó. "Los saqueos violentos, quema y las bombas molotov no están en nuestra constitución, que la fuerza se imponga en la calle y que se declare estado de emergencia si está", continuó al referirse a la difícil situación que atraviesan las fuerzas de seguridad para contener los desmanes en las calles.

Más adelante, cuestionó a sus pares de "¿cómo se dispersa una manifestación violenta, cómo se protege la propiedad privada si no es tocando los manifestantes?.

En ese contexto, reveló que para las fuerzas de seguridad no es una tarea sencilla ya que muchos de ellos además trabajan ocho horas, duermen tres y continúan trabajando otras ocho durante más de diez días.

"En esta mesa hay gente culpando a carabineros de esta crisis y reitero que yo me siento mucho más culpable", criticó.

Conforme a los hechos referidos a robos, saqueos y demás actos vandálicos y de violencia acaecidos recientemente en gran parte de Chile, los diputados evaluaron lo acontecido y las medidas adoptadas sobre el particular.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que analizarán la situación que vive Chile hace ya más de tres semanas en su próxima sesión, la que será este lunes desde las 19:00 horas en Ecuador.

En la cita, la instancia contará con la presencia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Respecto a la situación que se vive en Santiago y regiones, los organismos, apoyados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INHD), presentarán las más de 250 querellas que se han presentado.