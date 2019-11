Reuters

La cantante Mon Laferte se convirtió este jueves en protagonista de la alfombra roja de los premios Latin Grammy que se entregan en Las Vegas al protestar con los senos al descubierto contra la represión de los manifestantes en Chile.

La chilena llegó a la alfombra con un abrigo negro grande y un pañuelo verde en el cuello, que se ha convertido en un símbolo para las protestas en favor del aborto. Después, cuando estaba frente a las cámaras, la artista se descubrió el pecho y mostró sus senos. En su piel podía leerse la leyenda: “En chile torturan, violan y matan”. Luego de unos segundos, la cantante siguió su camino.

En su discurso de agradecimiento, la artista pidió justicia para Chile y reivindicó la lucha de los jóvenes en ese país, que vive multitudinarias manifestaciones desde hace más de un mes contra la desigualdad.

"Esto es para Chile", dijo Mon Laferte sobre el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

"Y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena que es La Chinganera a raíz de lo que está pasando en mi país que es Chile", añadió.

"Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia", recitó.