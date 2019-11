Argentina vs. Uruguay, REUTERS

El seleccionado argentino empató 2-2 ante Uruguay en el último partido del año que se disputó en Tel Aviv, Israel.

El estadio Bloomfield fue la sede del encuentro que contó con arbitraje del israelí Roi Rainshriber.

Edinson Cavani marcó a los 34' de la primera mitad el primer gol del encuentro. Posteriormente Uruguay se dedicó a contener al rival y Argentina, prácticamente, no pateó al arco y cuando lo hizo la pelota terminó en la red pero la jugada fue anulada de manera correcta por una mano de Paulo Dybala. Gol de Edinson Cavani 1-0, gentileza TyC Sports:

Pero a los 18' de la segunda parte llegaría el alivio para el equipo de Scaloni de la mano del Kun Agüero. Gol de Agüero 1-1, gentileza TyC Sports:

Poco duró el empate cuando a los 23' Suárez marcaría el segundo para los charrúas. Gol de Suárez 2-1, gentileza TyC Sports:

En el tiempo de descuento Messi transformó en gol un penal sancionado por el árbitro por una mano de Martín Cáceres en el área oriental. Gol de Messi 2-2, gentileza TyC Sports:

En las dos fechas FIFA, Argentina venció a Brasil por 1 a 0, en Arabia Saudita, y ahora empató con Uruguay, en el último cotejo del año, pensando en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, a partir de marzo próximo.